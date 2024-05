spielte im Bluesiana auf

„Sir“ Oliver Mally, österreichischer Bluesmusiker und Singer-Songwriter und Peter Schneider, Gitarrist präsentierten am Samstag, dem 4. Mai, ihr zweites Album „Almost there“ im Bluesiana in Velden. Inhaberin Gudrun Kolfer und die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten eine musikalische Entdeckungsreise in die tiefsten Gefilde des Blues.