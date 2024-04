Shahin Nejad hat Kärnten für sich entdeckt. Der gebürtige Perser, der in Wien bereits als Hotelier und Immobilienunternehmer aktiv ist, hat sich vor zwei Jahren in Wernberg das ehemalige Gasthaus „Schiller“ und in Rosegg den einstigen „Drauhof“ gekauft. In beide Immobilien hat er Millionen investiert und sie gastronomisch und touristisch neu belebt. Nun soll es in Rosegg weitere Änderungen geben. Nachdem die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Pächter des Restaurants „Fuchs und Hase“ aufgelöst wurde, will Nejad nun ein neues Konzept testen, das eine „Win-Win-Situaton“ sein soll, wie er sagt.