Der Faschingssamstag ist der Höhepunkt der Narrenzeit in Villach. Dementsprechend viel los war auch beim Umzug und der anschließenden Party in der gesamten Innenstadt. Neben dem Hauptplatz ist der Rathausplatz einer der Orte, an dem sich die meisten Menschen tummeln. Jahr für Jahr wird der dort im Winter befindliche Eislaufplatz für Jugendliche adaptiert, mit Fallschutzmatten ausgelegt und begehbar gemacht. Aus drei mobilen Schanken werden bis in die Nacht hinein Getränke verkauft.