Alles, was man über den St. Veiter Wiesenmarkt 2019 wissen muss, wir bieten den Überblick.

Am 28. September beginnt der 658. St. Veiter Wiesenmarkt © KLZ/Traussnig (4); KK/Nostalgiebahnen; Stadt St. Veit

Der 658. St. Veiter Wiesenmarkt wird am 28. September 2019 eröffnet. Wer zum Eröffnungsumzug mit dem eigenen Auto anreist, dem stehen rund um das Gelände unzählige Parkplätze zur Verfügung. Der größte Parkplatz befindet sich westlich des Geländes am Drauland-Areal. Zudem ist während des Marktes die Gebührenpflicht in der Kurzparkzone aufgehoben. Anreisen kann man auch im historischen Dampfzug. Den Fahrplan findet man unter www.nostalgiebahn.at

