Groß war die Unsicherheit, als bekannt wurde, dass die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Thalsdorf (Gemeinde St. Georgen am Längsee) eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage planen. Auf sechs Hektar möchte man die Photovoltaik-Anlagen aufstellen - das sind rund acht Fußballfelder. Die Gesamtfläche des Projektes beträgt 14 Hektar. Nun wurde das Projekt aber von der höchsten Eisenbahnbehörde, dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, genehmigt. "Das Projekt wurde beim BMK eingereicht und hat in diesem Verfahren einen positiven Baubescheid bekommen", betont ÖBB-Projektleiter Jonathan Lunzer.