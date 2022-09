Ab Freitag läuft die Mannschaft des SC St. Veit in neuen Dressen auf. Nachdem der Verein einen Ideenwettbewerb veranstaltete und die Facebook-Fans das Siegertrikot gewählt hatten, wurde dieses nun von "Errea Team & Sportswear" produziert.

So sieht das neue Dress der St. Veiter Fußballmannschaft aus © kk/privat

Ein moderenes Design mit roten, netzartigen Streifen auf blau-weißem Hintergrund: Das ist der neue "Look" der St. Veiter Fußballmannschaft. Ob das neue Trikot den Spielern auch Glück bringt, wird sich am Freitag zeigen. Um 19 Uhr feiert das Siegerdress beim Heimspiel gegen den TSV Grafenstein Premiere. Das werden sich auch die "Designer" des T-Shirts nicht entgehen lassen.

Übrigens gibt es bei diesem Spiel eine Stammzellen-Typisierungsaktion in Zusammenarbeit mit dem Verein "Geben für Leben." Dabei kann man sich als Stammzellenspenderin oder -spender registrieren lassen und so im Ernstfall einer an Leukämie erkrankten Person helfen.