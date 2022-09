Gemeinsam mit zehn jungen Kolleginnen und Kollegen aus Partnerbetrieben starten insgesamt 26 Jugendliche ihre berufliche Zukunft am 1. September bei Flex in Althofen. Die allgemeine Lage am Arbeitsmarkt und der Generationenwechsel bieten große Chancen, aber auch Herausforderungen für die Fach- und Führungskräfte von morgen. Marlene Thalhammer, Personalchefin bei Flex Althofen zum Lehrbeginn: "Bei Flex ist es uns wichtig, dass unsere Lehrlinge eine hochwertige Ausbildung genießen und sich im Betrieb wohl fühlen. Mehrere Einführungsaktivitäten bis hin zu einem mehrtägigen Kennenlernevent finden laufend und im Wechsel mit praktischem und theoretischem Unterricht statt."

In der Ausbildung gilt es längst nicht mehr nur Fachkenntnisse und Grundwissen zu vermitteln, sondern auch das Arbeiten im Team, Vernetzungsfähigkeiten und Managementkenntnisse aus unterschiedlichen Bereichen bereits so früh wie möglich zu lernen.

Berufliche Perspektiven in der Region

"Eine Lehre bei Flex bietet Jugendlichen unterschiedlichste Entfaltungsmöglichkeiten und spannende berufliche Perspektiven hier in der Region. Ich bin stolz auf unsere Lehrlinge und freue mich schon auf die vielen neuen Gesichter", so Martin Reiner, Geschäftsführer Flex Althofen.

"Uns ist es wichtig, dass die Lehrlinge bereits von Beginn an eine gute Unterstützung erhalten und auch wissen, was sie während der Lehre erwartet. Die jungen Menschen geben uns das Vertrauen, sie durch vier Jahre begleiten zu dürfen, was für uns eine sehr ehrenvolle und auch verantwortungsvolle Aufgabe ist", erklärt René Wallner, Ausbildungsleiter bei Flex Althofen.