Unwetter, Katastrophen oder ein überregionaler Stromausfall könnte jederzeit zum Ausfall der Energieversorgung führen. Daher ziehen das Land Kärnten und die Gemeinden an einem Strang, um auch ohne Strom über die Runden zu kommen. Bürgermeister Martin Kulmer lädt zu einer Infoveranstaltung in der Herzogstadt ein: "Informieren Sie sich über die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in Kärnten, dessen Auswirkungen, welche Maßnahmen seitens des Landes und Ihrer Stadtgemeinde gesetzt werden – und wie Sie selbst vorsorgen können."