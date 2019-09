Der Friesacher Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) im Gespräch über zehn Jahre Burgbau, die schwierigen Anfänge und, was er heute anders machen würden.

Mit mittelalterlichen Methoden wird in Friesach eine Burg gebaut © Stadtgemeinde Friesach

Als Friesacher Bürgermeister waren Sie von Anfang an in den Burgbau involviert. Wie würden Sie das Projekt in kurzen Worten beschreiben?

Josef Kronlechner: Ich sehe darin die Möglichkeit, die Stadt touristisch zu beleben, verbunden mit einem sozialen Vorzeigeprojekt.