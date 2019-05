Facebook

Der Turm ist neun Meter hoch, er soll auf 19 Meter wachsen © Köstinger

Seit einigen Tagen kann man die Burgbaustelle in Friesach nach der Winterpause wieder besuchen. 18.000 Gäste waren es im Vorjahr, die den Fortschritt dieses Bauwerkes direkt vor Ort mitverfolgen wollten. 2009 wurde mit dem Burgbauprojekt begonnen, das anschaulich das Bauen mit den Mitteln und dem Wissen des Mittelalters vermitteln soll.

„30 weitere Baujahre sind mindestens noch eingeplant, bis die Burganlage auf rund 2000 Quadratmetern mit dem 19 Meter hohen Turm und der Außenringanlage samt Burgtor fertig gestellt sein wird“, erläutert Projektleiter Gerald Krenn. Geführt wird das Bauprojekt von der „Burg Friesach Errichtungs-GmbH“, deren alleiniger Bauherr der Stadtrat Friesach ist. Insgesamt 43 Personen finden am „Erlebnis-Burgbau“ in Friesach Arbeit, sechs davon sind ganzjährig in der Verwaltung und als Vorarbeiter beschäftigt, 37 Frauen und Männer haben einen Job von April bis Ende Oktober.