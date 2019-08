Facebook

Mit viel Schwung nahmen die Ehrengäste gestern den Spatenstich vor © Steinmetz

"Investitionen in unsere Kinder sind auch immer Investitionen in die Zukunft“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser – angelehnt an ein Zitat von Maria Montessori – am Mittwochvormittag beim Spatenstich einer großen Investition. Nahe des Bewegungskindergartens in Unterbergen bei St. Veit wurde nämlich mit dem Bau der neuen Volksschule Hörzendorf begonnen. Insgesamt 3,3 Millionen Euro werden dort in den Neubau investiert. Es ist zudem die kärntenweit erste Schule, die ausschließlich als Ganztagsschule geführt wird.