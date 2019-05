Auf der Burg Taggenbrunn gestaltet André Heller eine Ausstellung. Die Themen Kunst, Zeit, Kulinarik und Wein sollen in ihr vereint werden.

Das Ehepaar Riedl beim „Selfiepoint“ vor der "Göttin der Zeit" auf Taggenbrunn © Markus Traussnig

hren gibt es nicht mehr.“ Diese Behauptung im Titel eines Buches von André Heller würde Alfred Riedl, Chef des Uhrenherstellers "Jacques Lemans", vielleicht ein nachdenkliches Nicken entlocken - oder ein Lächeln. Das Ehepaar Alfred und Andrea Riedl setzt bei der Gestaltung von Taggenbrunn – in den letzten Tagen übrigens Ort des Landeshauptleutetreffens – auf den Universalkünstler. „Die Gespräche mit ihm sind so bereichernd. Ich möchte keines missen“, sagt Andrea Riedl. Die Skulptur „Zeitgöttin“, das „Wahrzeichen“ von Taggenbrunn, stammt schon von Heller. Er erstellt nun auch das Konzept für eine Ausstellung auf der Burg. Seine Handschrift soll vereinen, was Taggenbrunn ausmacht.

