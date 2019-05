Mit 30. Juni wird Kassenstelle für Zahn- und Kieferheilkunde in Straßburg wieder vakant. GKK hat die Stelle bereits ausgeschrieben.

Die Zahnarztpraxis von Christine Mair sollte bis 1. Juli wieder besetzt sein © Privat

Zwei Ärztinnen ordinierten in der Kassenpraxis in Straßburg. Die Fachärztin für Zahn- und Kieferheilkunde Christine Maier übernahm die Kassenstelle im Jänner dieses Jahres. Nun muss sie die Praxis aus persönlichen Gründen aufgeben. Maier übernahm die Stelle von der vor ihr tätigen Kassenärztin. Diese arbeitete in der neuübernommenen Praxis noch mit, hört nun jedoch auf. Ohne diese Unterstützung ist es Maier nun – aus familiären Gründen – nicht mehr möglich, die Ordination alleine zu betreiben. Mit 30. Juni legt die Medizinerin ihren Kassenvertrag zurück, das Prozedere für die Neubesetzung der Kassenstelle wurde gestartet. „Die Ausschreibungsfristen laufen jetzt“, sagt Monika Hasenbichler, die Leiterin der für die Vergabe der Kassenstellen zuständigen Vertragspartnerabteilung der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK).

