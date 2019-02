Christine Maier aus Klagenfurt ist jetzt in Straßburg als Kassenärztin tätig. Ihre Ordniation ist auch am Samstag geöffnet.

Christine Maier ist die neue Zahnärztin in der Stadtgemeinde Straßburg © Privat

Seit Jänner ist die Klagenfurter Medizinerin Christine Maier nun in Straßburg tätig, davor war die Kassen-Ordination von Juli weg zwecks Umbau geschlossen. Maier bietet ihren Patienten auch den Samstag für Termine an. Chirurgische Eingriffe, wie das Ziehen von Weisheitszähnen oder das Setzen von Implantaten, sollen künftig das Angebot in der Praxis ergänzen. „Oder auch Eingriffe, was die Weiterbehandlungen nach Operationen angeht“, sagt Maier. So müssen die Patienten dann keine langen Wege dafür mehr in Kauf nehmen.

Maier kam über Umwege zur Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. „Ich habe zuerst Chemie studiert.“ Über ihre Diplomarbeit, die sie dabei schrieb, kam sie zur Zahnmedizin. Bevor sie die Praxis in Straßburg übernahm, war sie als Zahnärztin bei der Gebietskrankenkasse tätig. Die Praxis ist unter Tel. (0 42 66) 20 36 erreichbar.

