Heinz Ludwig, jetzt Wahlarzt: Ob es seine Kassenstelle weiter geben wird, wird gerade geprüft © AUER

Allgemeinmediziner Heinz Ludwig (65) schloss seine Kassenpraxis in Brückl mit Ende des vergangenen Jahres. Eine Abschiedsfeier gab es noch in der Ordination, aber weil die Situation, wie es mit der Kassenstelle weitergeht, noch unklar ist, bleibt er als Wahlarzt erhalten. „Seine Kassenstelle wird derzeit nicht ausgeschrieben. Mit der Ärztekammer für Kärnten wurde vereinbart, die Versorgung in den ersten Monaten mit nur einem Kassenarzt in Brückl zu beobachten, da die Bedarfsprüfung kein eindeutiges Ergebnis für eine Nachbesetzung gezeigt hat“, sagt Elke Jenkner, Leiterin der GKK-Abteilung für Vertragspartnerangelegenheiten.

