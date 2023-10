Das "Craigher" in Friesach wurde zum zweiten Mal in Folge als "bestes Caféhaus Kärntens" vom Falstaff ausgezeichnet. Im soeben neu erschienenen "Falstaff Café Guide 2024" wurde in der Kategorie "klassisches Caféhaus" das traditionsreiche Friesacher Familienunternehmen mit 94 von 100 möglichen Punkten bewertet: 38 von 40 Punkten für Kaffee, 29/30 fürs Essen, 18/20 entfallen aufs Ambiente und neun von zehn Punkten wurden fürs Service vergeben.

Bestes Kaffeehaus in Kärnten

Die renommierte Auszeichnung würdigt die hervorragende Qualität und den exzellenten Service des alteingesessenen Hauses am Hauptplatz der ältesten Stadt Kärntens. Mit mehr als einhundert Jahren Erfahrung in der Herstellung von feinsten Konditoreiprodukten konnte sich der Familienbetrieb erneut gegen starke Konkurrenz durchsetzen. "Wir sind überwältigt und stolz, zum zweiten Mal in Folge als bestes Kaffeehaus Kärntens ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung ist eine Belohnung für die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams", fasst Hanna Craigher die Gefühle ihrer Familie mit den Eltern Barbara und Dieter, sowie von Bruder Dominikus Craigher zusammen.

Das "Craigher" in Friesach bietet nicht nur eine breite Auswahl an Kaffeespeziealitäten, sondern auch hausgemachte Kuchen und Torten, die täglich frisch in der hauseigenen Konditorei zubereitet werden. Besonders bekannt ist die Schokolademanufaktur für die Pralinen und Schokoladespezialitäten, die zu einhundert Prozent in reiner Handarbeit produziert werden.

Unvergessliches Erlebnis

Zudem gibt es im Café eine Schokolade-Erlebniswelt, in der hautnah und geschmacksintensiv über die vielfältige Art der Schokoladeproduktion informiert wird. Die Falstaff-Auszeichnung ist Ehre und Ansporn zugleich: "Das Ziel ist es, unsere Gäste mit vortrefflichen Produkten und einem außergewöhnlichen Ambiente zu überzeugen. Wir möchten ein unvergessliches Erlebnis bieten und sie zum Wiederkommen anregen", sagt Hanna Craigher.