In St. Donat kam es am Sonntag zu einer Hangrutschung, darunter liegende Häuser mussten evakuiert werden. Eine weitere Hangrutschung gibt es in Obermühlbach, die Obermühlbacher Straße und der Vituspark sind gesperrt. Unter der Straße hat sich Erdreich gelöst. Von oben schaue es eher unspektakulär aus, kommt die Information am Montagvormittag von der Stadt St. Veit. Drohnenaufnahmen zeigten aber die weitreichende Rutschung, der Vituspark, der unterhalb des Hanges liegt, ist auch gesperrt.