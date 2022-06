In den vergangenen zwei Jahren änderte sich in der Tanzschule "School of Dance" von Andy und Kelly Kainz wahrscheinlich mehr, als in den gesamten Jahren davor. Die Homepage-Information "Andy und Kelly Kainz unterrichten online jederzeit und überall" zeigt, welches Tabu die beiden ehemaligen internationalen Profitänzer mit ihrer Tanzschule gebrochen haben: Dass Tanzunterricht nur im persönlichen Kontakt möglich ist. Das Paar setzte in der Pandemie auf Online-Unterricht. "Wir haben sehr viel über die Plattform 'Zoom' gemacht. Teilweise hatten wir bis zu 30 Paare gleichzeitig am Schirm", sagt Andy Kainz. "Viele Paare konnten die Information sogar besser umsetzen, als sie es in den Kursen konnten. Sie konnten sich besser auf sich selbst konzentrieren." Die schlimmsten Zeiten in der Pandemie – die Tanzschulen waren über lange Zeit auf null heruntergefahren und meistens in der Sommersaison, der am wenigsten geschäftsintensiven Zeit geöffnet – waren so etwas wie eine Feuertaufe für das Unternehmen. Das digitale Zeitalter hatte man glücklicherweise schon vor der Pandemie vorbereitet.