In der HTL Villach absolvierte Patrick Wadl (36) seine Matura, schon während der Schulzeit machte er seine Praktika bei der Firma Sallinger, danach übernahm man ihn auch als Mitarbeiter, 15 Jahre war er für das Unternehmen tätig, bis zum Schluss als Bauleiter. Nun hat sich sein Leben verändert: „Seit Dezember bin ich selbstständig.“ Denn die lange Geschichte der Bau Sallinger GmbH beendete das im November angemeldete Insolvenzverfahren im Vorjahr, eine Sanierung wurde nicht angestrebt. „Die Firma wurde aufgelöst und ich habe neu gegründet“, erklärt der Liebenfelser.

Mit sechs Mitarbeitern, die er aus der „alten“ Firma mitgenommen hat, geht Wadl nun in eine neue Zeit, am Firmenstandort der Sallinger Bau führt er jetzt sein eigenes Unternehmen. „Ich habe die Leute gefragt, ob sie bei mir mitarbeiten wollen, denn sie kennen ja das ganze Umfeld. Und ich habe die Auftraggeber gefragt, ob ich bei ihnen anbieten darf.“

„Es war gewagt“

Der Familienvater, der zusätzlich vor drei Jahren die Baumeisterausbildung gemacht hat, sagt über seinen Neustart: „Es war sehr gewagt, aber es schaut gut aus. Aufträge habe ich genug.“ Er habe auch sehr viele Jobangebote von anderen Baufirmen gehabt. Aber mit der Unterstützung seiner Familie habe er sich für den Neustart als Unternehmer entschieden. Die Basis dafür habe er schon während seiner Tätigkeit als bei Sallinger legen können, in Form von Vertrauen bei Kunden wie auch Auftraggebern.

Patrick Wadl bei einem seiner Besuche auf den Baustellen © Josef Bodner Foto@bodner.at

Die Firmengröße will der Liebenfelser überschaubar halten. „Ich möchte gar nicht so groß werden, im Büro möchte ich alleine werkeln“, sagt der frischgebackene Firmenchef. Seinen Fokus bei den Bauaufträgen setzt Wadl auf Einfamilienhäuser, Umbauten, Zubauten, Außenanlagen, Vollwärmeschutzmaßnahmen, also in erster Linie Hochbau, Tiefbau findet eingeschränkt statt. „Ich habe zwar zwei Mitarbeiter, die auch Tiefbau machen, aber in dem Bereich machen wir eher Kleinigkeiten.“

Über allem steht das Brennen für den Job. „Für mich kam nie etwas anderes infrage“, sagt der Vater zweier Töchter über seine Berufswahl, die für ihn die einzig richtige gewesen sei, wie er erzählt. Gerne ist er im Bereich Ausführung bei den laufenden Bauaufträgen tätig. „Aktuell habe ich vier Baustellen und da bin ich dann jeden Tag dort. Es ist immer besser, wenn man laufend vor Ort ist“, sagt der Unternehmer.