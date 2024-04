Am Dienstag, 2. April, lenkte gegen 6.50 Uhr ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan seinen Pkw auf einer Landesstraße von Guttaring kommend in Richtung St. Veit an der Glan. Zur gleichen Zeit wendete eine 40-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit, ihren Pkw, um in Richtung Guttaring zurückzufahren.

Im Zuge dieses Umkehrmanövers kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkws. Sowohl der 70-Jährige als auch die 40-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die anwesenden Notärzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Friesach gebracht.

46 Kameraden waren im Einsatz © KK/FF Althofen

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben den Beamten der Polizei Althofen standen die Feuerwehr Althofen, die Feuerwehr Kappel am Krappfeld, die Feuerwehr Meiselding und die Feuerwehr Passering mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 46 Kameraden im Einsatz.