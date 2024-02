Sein neues Amt tritt Direktor Hannes Wolf mit einer klaren Ansage an: „Ich möchte ein gutes Schulklima mit einer offenen Lernkultur aufrechterhalten. Die Schule hat ein gutes Arbeitsklima. Mir liegt es am Herzen Jugendliche zu bilden, dabei ist Bildung nicht unbedingt Wissen. Ich will aus dieser Schule kreative und kritische Schüler ins Leben entlassen.“ Denn davon ist der neue Leiter des Bundesrealgymnasiums in St. Veit überzeugt: „Mit einer kritischen Meinung trägt man etwas bei. Solche jungen Menschen bringen in der Gesellschaft etwas weiter. Und das muss der Anspruch der Pädagogik sein.“