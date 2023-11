Das erste Mal seit vielen Jahren findet der Ball der angehenden Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG St. Veit wieder im Fuchspalast statt. Das Motto wurde dafür sogar an das außergewöhnliche Gebäude angepasst: „Unter dem Thema Atlantis – wir tauchen ab gestalten wir den Fuchspalast am 18. 11. in eine spektakuläre Unterwasserwelt, mit allem, was zu einem Maturaball dazugehört ... einem kunstvollen Ballsaal, einer Disco mit toller Musik, Gewinnspielen und zahlreichen Bars mit einer großen Auswahl an Getränken“, verrät das Organisationskomitee.

Zudem bietet das Kunsthotel ein spezielles Übernachtungsangebot für Ballbesucherinnen und -besucher.

Wer das besondere Flair miterleben und in die Welt von Atlantis eintauchen möchte, kann sich eine Karte bei allen Maturantinnen und Maturanten (15 Euro) oder am Ballabend an der Abendkasse (18 Euro) sichern. Auch auf dem Instagram-Account „@bgbrg_maturaball23stveit“ sind diese erhältlich.

Die 29 Maturanten und das Komitee rund um Julia Bergmann, Jessica Egger, Sarah Greiml, Ari Maizinger, Nina Schwarz und Valentina Strafner sowie Professor Helmar Wurzer freuen sich bereits auf die Gäste.