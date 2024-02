Grund zur Freude gibt es beim ESV Eberstein. Die Stocksportler sorgten am vergangenen Wochenende für einen großen Erfolg und schafften den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse, der Staatsliga. „Der ESV Eberstein hat durch harte Arbeit, Einsatz und Teamgeist bewiesen, dass Träume wahr werden können. Diese Leistung ist ein Beweis für die herausragende Sportkultur und das Engagement in unserer Gemeinde. Wir sind stolz darauf, einen solch erfolgreichen Verein in unserer Mitte zu haben“, gratuliert die Gemeindevertretung.

Gemeinsam mit Liebenfels und Rottendorf wird Eberstein also die Mittelkärntner Fahne in der Staatsliga hochhalten. Das Team um Uwe Stelzer, Dietmar Politschnig, Ingo Stelzer, Thomas Stocklauser und Erwin Petutschnig landete in der nun abgelaufenen Bundesliga-1-Saison auf dem vierten und damit letzten Aufstiegsplatz. Man konnte den ESV Jimmy Wien mit drei Punkten Vorsprung auf Platz fünf verweisen.