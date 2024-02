Große blaue Augen, ein cremeweißes Fell mit braunen großen Flecken versehen und eine leicht verspielte Art – so lässt sich die vierjährige Australian Shepherd-Hündin von Christian Juvan wohl am besten beschreiben. Das Besondere: Dizzy und Juvan arbeiten zusammen bei der Firma SMS. SMS steht für „Schaden Management Service“, das Unternehmen mit zahlreichen Standorten in ganz Österreich hat sich auf Schadensanierung spezialisiert: Brandschaden, Wasserschaden und Schimmelschaden.