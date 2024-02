Wie in jedem Jahr am Faschingsdienstag schallt es durch St. Veit: Namla Woll Woll! Der traditionelle Faschingsumzug ging über die Bühne und lockte wie gewohnt Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer an die Straßen. Dutzende kreativ geschmückte Umzugswägen zogen durch die Stadt, machten aus St. Veit eine Narrenmetropole und sorgten für prächtige Stimmung. Von einer Motorradgang über festlich dekorierte LKWs bis hin zu närrischen Traktoren war alles dabei, was das Faschingsherz begehrt. Die Schaulustigen wurden von den Mitwirkenden während des Umzugs standardmäßig mit Zuckerl und isotonischen Getränken versorgt.