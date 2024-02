Vielen ist Roman Rebnegger als Grillhendlspezialist bekannt. Beinahe 30 Jahre war er mit seinem „rasenden Grill-Hendl“ in ganz Kärnten und der Steiermark unterwegs. „Ich habe das eigentlich sehr gern gemacht und dachte, ich gehe mit der Gastronomie in Pension. Doch aus privaten Gründen hab ich mich dazu entschieden, die Trafik von Heike Schneider am Bahnhof zu übernehmen“, erklärt Rebnegger. Schneider ist mit Ende des Jahres 2023 in Pension gegangen.