Aufreger Kitzbühel Auf Schneeband in die Skisaison

bei zweistelligen Plusgraden wurde der Altschnee aufgebracht © KK/WWF

Als erster Skigebiet in Österreich abseits von Gletschern geht Kitzbühel morgen in den Skiwinter - und das bei zweistelligen Plusgraden. Altschnee aus der Vorsaison macht diesen Schritt möglich. Tagelang wurde präpariert, an die 30.000 Kubikmeter Schnee eingearbeitet. Der Anblick ist kurios: Auf einem weißen Schneeband in noch grüner Landschaft - rund 700 Meter lang und 60 Meter breit - wird Skispass angeboten.

Ein weißes Band wurde in die Landschaft gezogen Foto © KK/WWF

Beim WWF, der die skurille Landschaft mit der Piste im Bildern festgehalten hat, ist man aufgebracht. „Die Fotos vom Saisonstart zeigen eindrücklich, dass der Respekt vor der Natur im Wintertourismus immer weiter verloren geht. Unter großem Material- und Ressourceneinsatz wird die Skisaison gegen die natürlichen Bedingungen künstlich verlängert. Gleichzeitig werden in hochalpinen Lagen die letzten unerschlossenen Gebiete und unberührte Gletscher für noch mehr Skipisten verbaut. Diese Art des Skitourismus ist keinesfalls ökologisch vertretbar“, kritisiert Josef Schrank.