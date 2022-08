Hirtin, Herdenschutzzäune, Esel, Wolfsvergrämungs-Halsbänder - all das nützte nichts, um den Wolf auf der Lavanter Alm in Schach zu halten. Sein jüngstes Opfer war am Samstag ein rund elf Monate alter Ochse mit etwa 300 Kilogramm Lebendgewicht - der erste Rinderriss durch einen Wolf in Osttirol.