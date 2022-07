Im Vorfeld lebte die Hoffnung - mehrere ÖVP-Politiker wurden als Spitzendkandidaten für die Bezirksliste gehandelt. Als neue Gesichter, die in die Landtagswahlen ziehen könnten waren der Oberlienzer Bürgermeister und ÖVP-Landesparteiobmann-Stellvertreter Markus Stotter mit Brotberuf beim Maschinenring, Wirtschaftskammer-Obfrau Michaela Hysek-Unterweger, ÖVP-Bezirksobmann Bernhard Webhofer, Bürgermeister von Gaimberg oder die Unternehmerin Kathrin Jäger in Diskussion. Doch Erneuerung ist in der Volkspartei in Osttirol offensichtlich nicht gewünscht. Das bezeugen die Ereignisse von Donnerstag Abend. Sitzung der Bezirksparteileitung war anberaumt.