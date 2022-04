Nein, er sagt nichts zu seinem Entschluss. Es ist für ihn einfach ein Faktum. Der Tiroler Aufdecker Markus Wilhelm (65) stellt seinen Blog "dietiwag.org" ein. "Alles hat seine Zeit", ist der einzige Kommentar, der ihm dazu über die Lippen kommt. Sein Sieg über Hans-Peter Haselsteiner in der Causa Festspiele Erl bescherte ihm den krönenden Abschluss seiner Arbeit. "Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören", sinnierte er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Viele Skandale hat Wilhelm in Tirol aufgedeckt. Er nutzte die Sprache als Werkzeug - polemisch-pointiert, bis hin zum Abmontieren. Mit Informationen aus allen wichtigen Ebenen wurde er regelrecht gefüttert.