Hoch die Gabeln! Falstaff, das Gourmetmagazin, hat die besten Restaurant des Landes bewertet - mit Punkten und Gabeln. Im neuen Restaurantguide werden sie präsentiert. Osttirol, das eine hohe Haubendichte bei Lokalen hat, kann ein solides Falstaff-Ergebnis vorweisen. Am besten abgeschnitten hat das Parkhotel Tristacher See bei der Bewertung von Küche und Wein. Es gab drei Gabeln und 91 Punkte. "Einen idyllischeren Ort kann man für ein Restaurant kaum finden. Am kleinen Badesee gelegen, daher spielt auch fangfrischer Fisch neben Wildbret und Klassikern der heimischen Küche eine Hauptrolle", stellen die Bewerter fest.