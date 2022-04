Arbeitskräfte abwerben - von Sillian nach Lienz oder von Lienz nach Matrei: Das ist es nicht, was man mit der Jobmesse "Zruck Hoam" erreichen will. Nein. Pendler, Heimkehrwillige und Menschen von auswärts, die Veränderung suchen - sie sollen durch die Veranstaltung angesprochen werden. Im Fokus stehen insbesondere Tages- und Wochenpendler, die in Osttirol wohnen, aber den Bezirk für die Arbeit verlassen. Entsprechendes Angebot für eine Heimkehr gibt es am Wochenende (Freitag 29. April 14 bis 20 Uhr und Samstag 30. April 10 bis 16.30 Uhr) im Kultursaal Debant.