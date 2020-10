Im zweiten Anlauf geschafft Hermann Kuenz ist Obmann des Raiffeisenverbandes Tirol

Facebook

Hermann Kuenz im ist Raiffeisenverband Nachfolger des bisherigen Obmanns Wolfgang Moosbrugger © KK/Franz Oss Photography

Jetzt ist es gelungen: Hermann Kuenz, Osttiroler Abgeordneter zum Tiroler Landtag (ÖVP) und bisher stellvertretender Obmann des Raiffeisenverbandes Tirol hat es in diesem Verband an die Spitze geschafft. Einstimmig wurde er am Dienstag zum neuen Obmann des Raiffeisenverbandes Tirol gewählt. Seine beiden Stellvertreter sind Johannes Gstrein aus Längenfeld und Martin Lorenz aus Galtür. Die Wahl stand nach vier Jahren turnusmäßig an. Kuenz folgt auf Wolfgang Moosbrugger.