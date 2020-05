Facebook

Auf dem Fischmarkt im Hafen von Triest holt Lydia Pichler Fische und Meeresfrüchte für ihre Almküche © ServusTV / WeBoom Media

"Die haben gesagt, die tickt ja nicht richtig: Fisch da heroben anzubieten!“, erinnert sich Lydia Pichler, Wirtin der Roaner Alm am Iselsberg. Vor 13 Jahren hat es sie von Italien zurück in ihre alte Heimat verschlagen. Da pachtete sie die Hütte auf 1.900 Metern Seehöhe und setzte sich in den Kopf, etwas Exotisches anzubieten: Mittelmeer-Fischgerichte. Seitdem fährt sie während der Hüttensaison einmal pro Woche an den Hafen von Triest und wählt frische Fische und Meeresfrüchte für ihre Gäste aus. Die Rezepte hat Pichler von ihrer italienischen Schwiegermutter übernommen. Gekocht wird gemeinsam mit Tochter Brigitte, die in Triest ihre Ausbildung zur Köchin gemacht hat.