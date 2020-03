In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In den Hallen bei Liebherr herrscht Stille © Ruggenthaler

Bei den heimischen Firmen gibt es rund um das Coronavirus unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Produktionsbetriebe, die derzeit noch normal weiterarbeiten. Darunter fällt etwa der Theurl Holz, Waffelhersteller Loacker oder die der Wärmepunpenhersteller iDM in Matrei. Die Firma Hella Sonnenschutzproduktion hat hingegen in seinem Stammsitz in Abfaltersbach vorerst „dichtgemacht“.