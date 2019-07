Prominenter Urlaubsgast Lienz begeistert Michael Niavarani

Facebook

Michael Niavarani mit Rebecca Schett © KK/PRIVAT

Die Lienzer Innenstadt wuselte am Donnerstag Abend: Es war Moonlight-Shopping und hunderte Menschen waren unterwegs. Mitten unter ihnen ein prominenter Gast aus Wien: Der Kabarettist Michael Niavarani. Er war überrascht vom abendlichen Auflauf und machte davon ein Facebook-Video, wo er die Welt wissen ließ: "Everybody is by the Moonlight-Shopping". Sein Marketing für Lienz ist unbezahlbar.