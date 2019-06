Tauernbach Kraftwerk„Die Tiwag will uns für blöd verkaufen“

Facebook

Gerhard Egger, Wolfgang Retter, Reinhold Bacher und Paul Kuncio lieferten Argumente gegen das Kraftwerk © RUGGENTHALER

Umweltdachverband (UWD), Österreichischer Alpenverein (ÖAV), WWF und Verein zum Schutz der Erholungslandschaft Osttirol: Nicht einmal während der Natura 2000-Diskussion traten österreichische Umweltorganisationen in derart geballter Form auf, wie es gestern in Matrei geschah. Der positive Bescheid zur Umweltverträglichkeitsprüfung für das Tiwag-Kraftwerk am Tauernbach trieb die Verbände an die Öffentlichkeit.