Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In diesem Haus in St. Jakob gibt es Wohnungen, die Flatscher abseits der Gewerbeordnung vermieten will © KK/Privat

Alfons Flatscher, Journalist aus St. Jakob, der in Amerika lebt, ist zwei Instanzen weiter. In seinem Kampf um Kurzzeitvermietung von drei Wohnungen in seinem Haus in St. Jakob hat er die Bezirkshauptmannschaft (BH) und das Landesverwaltungsgericht passiert. Jetzt geht es zum Verwaltungs- oder zum Verfassungsgerichtshof – die Entscheidung wohin, fällt sein Anwalt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.