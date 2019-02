Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine Schäden und keine Verletzten nach dem Lawinenabgang © KK/Privat

Die Eggeberg-Lawine ist im Siedlungsraum von Innervillgraten die Hauptlawine, sie kommt von der Kreuzspitze. In Innervillgraten gab es in der Nacht auf Samstag 70 Zentimeter Neuschnee. In der Höhe dürfte es wesentlich mehr gewesen sein. Die Lawine hat sich gelöst und drang bis ins Tal, bis zum Villgraterbach vor. Verletzt wurde niemand. 1931 gab es duch den Abgang der Eggeberg-Lawine acht Tote. 2013 ist bei der Straßenräumung ein Gemeindearbeiter durch den Lawinenabgang tödlich verunglückt. Ein alter Zeitungsartikel Foto © KK/Privat

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.