Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kasernenschließung in Lienz ist unter derzeitiger Regierung vorerst kein Thema © Brunner Images/Brunner Philipp

In regelmäßigen Intervallen – und das schon seit 2004 – wird das Thema um Kasernenschließungen in Lienz (Franz Joseph und Haspinger Kaserne) virulent. Immer wieder hatte das auch mit der Zusammensetzung der Bundesregierung zu tun. „Jägerbataillon in höchster Gefahr“ oder „Minister Platter will nur mehr eine Kaserne“ hieß es 2005. „Platter verteidigt Kasernen-Schließung“ titelte die Kleine Zeitung 2006. Dabei ging es um die Franz Joseph Kaserne. Das Jägerregiment wurde in den 2000er Jahren zum Jägerbataillon degradiert, die Tragtierstaffel nach Nordtirol verlegt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.