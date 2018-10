Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/PRIVAT

Stella Mattersberger-Preschern wurde am 6. Februar 2017 in Lienz geboren. Jetzt ist das kleine Mädchen auf der Suche nach Stammzellenspendern. Stella hat einen Gendefekt und nur so kann ihr geholfen werden. Im Spendenaufruf sagt sie: „Es tut nicht weh und vielleicht kannst genau du ein Held sein und damit mein oder ein anderes Leben retten“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.