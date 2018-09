Facebook

Magomeds Frau Nasibat Kamelova mit Sepp Brugger © Mersiha Kasupovic

Montag früh stürzte in Lienz eine Welt ein: Magomed Magomedov hatte gerade seine Tochter in den Kindergarten gebracht. Nach Hause kam er aber nicht mehr. Den Asylwerber aus der russischen Teilrepublik Dagestan hat die Polizei auf der Straße abgeholt. Magomedov, der in Lienz eine fünfköpfige Familie hat, wurde völlig unerwartet in Schubhaft genommen. Er kam mit seiner Familie, Frau Nasibat Kamelova sowie den Kinder Salikhat und Alia 2013 nach Lienz. Tochter Safia wurde hier geboren.

