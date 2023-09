Am vergangenen Wochenende fand der 21. Felbertauerncup im Golfclub (GC) Dolomitengolf in Lavant statt. Dabei traten Golferinnen und Golfer des Golfclubs Nationalpark Hohe Tauen gegen die des Dolomitengolfclubs in Zweierteams gegeneinander an.

Den Tagessieg in der Einzel-Bruttowertung holte sich Simone Schwab und Reinhard Berger vom GC Nationalpark Hohe Tauern. Der Nettosieg ging an Martin Valtiner und Jacco Broere vom GC Dolomitengolf. Für die Gesamtwertung wurden die jeweils zehn besten Nettoergebnisse beider Mannschaften herangezogen. Somit gewannen die Dolomitengolfer den Wanderpokal und führen nun in der Serie. Nächstes Jahr findet der Felbertauerncup in Mittersill beim GC Nationalpark Hohe Tauern statt.