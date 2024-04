Am Sonntag, 14. April, 2024, ereignete sich um 12.50 Uhr an einer Verkehrskreuzung in Lienz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 63-jähriger Österreicher hatte sein Motorrad vor einer auf „Rot“ geschalteten Ampel gestoppt. Hinter dem Motorradfahrer hielt ein 56-jähriger nachkommender Österreicher seinen Pkw an.

Als die Ampelanlage auf „Grün“ schaltete, setzte der 56-Jährige seinen Pkw in Bewegung. Dabei fuhr er auf das vor ihm noch nicht in Bewegung gesetzte Motorrad des 63-Jährigen auf.

Durch die Kollision fiel der Motorradlenker mit seinem Motorrad um und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert, dort ambulant behandelt und in häusliche Pflege entlassen. Der 56-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.