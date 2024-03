Bei der 54. Jahreshauptversammlung der Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) Ortsstelle in Matrei wurde Michael Oberschneider als Ortsstellenleiter wieder gewählt. Die stellvertretende Ortsstellenleiterin Lorena Bstieler wird Oberschneider bei seinen Aufgaben unterstützen und sich um die organisatorischen Belange kümmern. Als Schriftführerin fungiert Karin Presslaber uns als Kassierin Isabel Pirker. 2023 leistete die Ortsstelle mehr als 13.000 freiwillige Stunden. Diese Stunden repräsentieren das enorme Engagement und den Einsatz der Mitglieder für die Gemeinschaft und die humanitäre Arbeit des Roten Kreuzes Osttirol. Verdiente Mitglieder des ÖRK Matrei in Osttirol für ihre herausragenden Leistungen geehrt:

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Johannes Wibmer erhielt die Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes in Bronze. Florian Jurgeit und Stefan Mariacher wurden mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Florian Berger, Alexandra Bstieler, Romina Bstieler, Anja Cecco, Christoph Hauser, Stefan Jestl und Markus Patterer erhielten das Dienstjahresabzeichen in Bronze. Mathias Oberschneider wurde mit der Henry Dunant Gedenkmedaille in Silber geehrt. Diese besondere Auszeichnung wird für außergewöhnliche Verdienste und herausragende Leistungen im humanitären Bereich verliehen. Er hat sich durch sein vorbildliches Engagement und seine unermüdliche Unterstützung für die Ziele und Werte des Roten Kreuzes in Matrei in Osttirol ausgezeichnet. Sein Einsatz hat dazu beigetragen, das Leben vieler Menschen zu verbessern und die Gemeinschaft zu stärken. Zusätzlich erhielt die ÖRK Ortsstelle Matrei in Osttirol auch ein neues Rettungsfahrzeug.