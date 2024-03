Die Erfolgsliste des 14-jährigen Urban-Style Tänzer Laurin Walder ist lange und wird immer länger. Bei den World Qualifiers im slowenischen Celje ertanzte sich der junge Osttiroler am Sonntag einen Startplatz für die Weltmeisterschaften. Obendrein wurde er mit den Special Award „Best Male Talent“ ausgezeichnet. Doch das ist noch nicht alles: Unter der Anleitung seines Trainers und Mentors Vasilica Iancu alias „El Vasi“ präsentierte Walder eine Choreographie, mit der er die Jury überzeugen konnte. Für die Performance erhielt er in der Kategorie „Urban Dance Style Junioren - Solo“ die Silbermedaille.

Nicht nur im Einzel zeigte Walder eine überragende Leistung. Er ist auch Teil von „El Vasis“ Oberkärntner Gruppe, die sich „Fusion Squad“ nennt. Diese konnte, trotz eines starken Gegnerfeldes und einer sehr anspruchsvollen Jury, ihren Platz für die Weltmeisterschaft sichern.

Für Walder war der Sonntag in Slowenien ein voller Erfolg © Vasilica Iancu

Platz eins in der Rangliste

Seit Oktober gehört der 14-Jährige zum TOP-Kader des Österreichischen Breaking-Jugend-Nationalkaders und führt derzeit die österreichische Rangliste an. Zu den Weltmeisterschaften geht es Ende Mai nach Kroatien. Danach möchte sich Walder wieder vermehrt auf Freestyle und Battles konzentrieren. Außerdem warten intensive Vorbereitungen auf die Breaking-Teilnahme an den Olympischen Jugendspielen (Youth Olympic Games) 2026 in Dakar.