Auch heuer wieder laden die Stadtkultur Lienz und das Museum Schloss Bruck zum Kultursommer. „Ob mitreißende Konzerte und Theatervorführungen unter freiem Himmel oder sehenswerte Ausstellungen – die altehrwürdige Burg wird einmal mehr zum erlebnisreichen Ort der Begegnung“, heißt das Motto. Die Termine sind bereits fixiert. „Claudia Funder, Leiterin der Stadtkultur, und Stefan Weis von Schloss Bruck ist es gelungen, ein buntes Programm für Jung und Alt zu gestalten“, freut Kulturausschussobmann Christopher Handl auf den heurigen Kultursommer.

Eintauchen in vergangene Welten – das ist in diesem Sommer das Leitmotiv im Schloss. „Dass der Schlossberg nicht erst heute mit dem bunten Ausstellungsmix und mitreißenden Konzerten ein spannender Kulturplatz ist, zeigt ein Blick nur wenige hundert Meter nach Süden!“, freut sich Museumsleiter Stefan Weis auf die diesjährige Sonderschau. In „Götter Gaben“ begeben sich die Besucher auf Entdeckungsreise durch das keltisch-römische Heiligtum, das erst vor wenigen Jahren mit Hilfe von Josef Kalser am Westrand des Lienzer Beckens entdeckt und durch die Archäologen Gerald Grabherr und Barbara Kainrath mit ihrem Team wissenschaftlich untersucht wurde.

Das Schloss Bruck bietet heuer wieder eine eindrucksvolle Kulisse für die Open-Air-Veranstaltungen © Philipp Brunner

Dieses „Fanum“ erstreckt sich auf einem nun bewaldeten Hügel nahe der Brauerei und ist aus mehreren Gründen ein ganz besonderer Platz: Es handelt sich um den Kultplatz des keltischen Stammes der Laianken, der in römischer Zeit nicht zerstört, sondern weiter betrieben und sogar aufwändig umgestaltet wurde. Somit wurden hier Weihegaben aus fünf Jahrhunderten gefunden, die nun erstmals gesammelt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Eine herausragende Rolle nehmen die Zinnfiguren römischer Götter ein, handelt es sich hierbei doch um den größten Komplex entsprechender Statuetten im gesamten römischen Reich. Aber auch weitere Funde, wie etwa zwei vollplastische Statuetten aus Bronze sowie Fragmente einer keltischen Kriegstrompete stellen Highlights dieser Ausstellung dar.

Weiters zu Gast sein werden Maya, eine deutschsprachige Indie-Rockband aus Osttirol © Kuro Simon

In Kooperation mit dem Fotohof Salzburg widmet sich die Galerie im Westtrakt zudem dem Werk des gebürtigen Lienzers Josef Dapra (1921-2018). Dapra war in der Nachkriegszeit nicht nur ein bedeutender Dokumentarist Salzburgs, er trat mit seinen Bildern auch als profilierter Modernist der Fotografie in Erscheinung und zeigte sich als humorvoller Interpret seiner Zeit. Für Lienz einen ganz besonderen Platz nimmt Dapras Arbeit am ersten Stadtbuch 1966 ein.

Nicht fehlen dürfen heuer auch die Open-Air-Konzerte: Insgesamt stehen vier davon an, dazu kommen zwei Theateraufführungen. Eröffnet wird der Konzertsommer am 28. Juni von Anna-Sophie, die im vergangenen Herbst ihr Debüt-Album veröffentlichte. Sie ist für den größten Musikpreis Österreichs, den Amadeus Austrian Music Award, nominiert. Die Auszeichnung könnte sich die 24-jährige Chartstürmerin für ihren Hit „Insanity“ in der Kategorie „Ö3 Song des Jahres“ holen, in der sie es – als einzige Frau – bereits unter die Top 5 ins Finale geschafft hat. Mit der Singleauskopplung „Breathe” war sie wochenlang in den Top 10 Ö3 Austro Charts und Ö3 Hörercharts vertreten.

Oskar Haag holt heuer sein abgesagtes Konzert in Lienz nach © Christoph Liebentritt

Weiters zu Gast sein werden unter anderem Maya (6. Juli), eine deutschsprachige Indie-Rockband aus Osttirol, sowie die Band „Saltbrennt“ (10. Juli) mit Wurzeln in Westösterreich, die auf Blues, Funk und Volksweisen spezialisiert ist. Am 23. August wird Oskar Haag sein im Vorjahr abgesagtes Konzert in Lienz nachholen. Der junge Musiker wurde vor drei Jahren beim Wiener Popfest von Publikum und Medien frenetisch umjubelt. In der Folge glückte ihm als Erstem überhaupt der Sprung mit gleich drei Debüt-Singles „Stargazing“, „Black Dress“ und „The Summer We Need“ an die Spitze der FM4-Charts.

Die Band Saltbrennt ist heuer auch auf Schloss Bruck zu Gast © Florian Augustus

Erstmals am Parkplatz des Schlosses Bruck vorrollen wird der Theaterwagen Porcia aus Spittal. Claudia Funder und ihre Kollegin Lena Stocker-Kashofer hoffen, „dass der neue Spielort viele Besucher anlocken wird“. Geboten wird am 28. August um 17 Uhr das Kinderstück „Arlecchino und Colombina“ und um 18.30 Uhr das Erwachsenenstück „Die Wirtin“ von Peter Turrini.