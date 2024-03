Es war Donnerstag gegen 9 Uhr, als Beamte der Polizeiinspektion Matrei bei der Kontrollstelle Leisach ein Sattelkraftfahrzeug anhielten. Dabei stellten sie fest, dass der 57-jährige ukrainische Lenker alkoholisiert war. Er hatte über 0,5 Promille Alkohol im Blut. Am Fahrzeug wurden in Zusammenarbeit mit dem Sachverständigen der Asfinag zudem insgesamt 13 schwere Mängel, unter anderem in der Betriebsbremsanlage, festgestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Anzeigen folgen.