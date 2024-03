Sie kommt aus Innervillgraten und absolviert eine Lehre zur Tischlerin im dritten Lehrjahr bei der Bau- und Möbeltischlerei Friedrich Wieser in Strassen: Der „Lehrling des Monats Februar 2024“ heißt Annalena Walder. Im Rahmen einer Feier bekam sie die Auszeichnung von Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair persönlich im Betrieb in Osttirol überreicht. „Im Zuge der Lehrlingsoffensive des Landes Tirol wird der ‚Lehrling des Monats‘ von einer Jury ausgewählt und präsentiert. Annalena Walder ist eine jener Vorzeige-Lehrlinge, die wir bewusst vor den Vorhang holen und denen wir für ihre bisherigen Leistungen und ihr Engagement danken wollen. Unsere Jugend braucht Vorbilder, an denen sie sich orientieren kann und der Wirtschaftsstandort Tirol benötigt engagierte und gut ausgebildete Lehrlinge, um dem Fachkräftemangel entgegensteuern zu können“, lobt Mair den Lehrling des Monats.

„Habe schon in Werkstatt vom Opa gearbeitet“

Walder hat die erste Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule Lienz mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und wurde in allen Fächern mit „Sehr gut“ benotet. Vom Betrieb wurde sie besonders für ihre Kollegialität und Pünktlichkeit gelobt. „Ich habe als Kind bereits begeistert in der Werkstatt vom Opa gearbeitet“, erzählt Walder begeistert. Sie besucht die Landesmusikschule Sillian-Pustertal und lernt das Instrument Steirische Harmonika. Zudem erhielt sie auch die Begabtenförderung des Landes Tirol. Walder ist zudem Mitglied der Volkstanzgruppe Außervillgraten und der Gruppe „HochPuschtra Stubensound“, die beim 24. Alpenländischen Volksmusikwettbewerb einen „sehr guten Erfolg“ erreicht hat. Ein besonderes Anliegen war ihr auch das ehrenamtliche Engagement bei einer Initiative für Vertriebene aus der Ukraine.

Die Auszeichnung „Lehrling des Monats“ wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement vergeben. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus VertreterInnen des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol und der Berufsschulen.