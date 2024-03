Der 38-jährige Osttiroler ist europaweit seit etlichen Jahren eine fixe Größe in der Neonaziszene. In der rechten Musikszene ist er als „Kombaat“ unterwegs. Mit Liedern, wie „Disziplin ist alles“ und „Gesetz des Sieges“ soll er sich im nationalsozialistischen Sinn betätigt haben. Bereits im Frühjahr 2021 wurde er als Mitglied der international agierenden Nazi-Band Terrorsphära enttarnt. Die Musiker waren zuvor jahrelang bei (Geheim-) Konzerten aufgetreten, vor Hunderten Rechtsextremen in zahlreichen europäischen Staaten. Am 7. Oktober 2023 soll er beim „1. Gerd Honsik Europa Kongress“ in Wien eine Rede gehalten haben.